Policija Antverpena uhapsila je 46-godišnjeg muškarca iz Bosne i Hercegovine pod sumnjom da je ubio suprugu u jednom hotelu.

Kako prenose belgijski mediji, sinoć oko 23.30 prolaznici su u blizni hotela Leonardo videli dezorijentisanog čoveka koji im je rekao da pozovu policiju jer je "nešto strašno uradio svojoj supruzi".

"Jedan muškarac je na ulici prišao prolaznicima i tražio da pozovu policiju. Rekao je da je nešto učinio svojoj partnerki", izjavio je portparol antverpenskog tužilaštva Kristof Aerts.

Policajci su ušli u hotel, a ubrzo za njima i hitna pomoć i spasilačka služba.

U hotelskoj sobi policajci su zatekli teško povređenu ženu staru 53 godine. Hitne službe pokušale su da je spasu, ali je žrtva preminula na licu mesta. Antverpenska policija zatekla je žrtvu u kritičnom stanju. "Reanimacija je odmah započeta, ali nažalost nije uspela", izjavio je Kristof Aerts, portparol tužilaštva u Antverpenu. "Žrtva je, nažalost, preminula."

Osumnjičeni, 46-godišnji suprug žrtve, Osman H., poreklom je iz Bosne i Hercegovine, prenose belgijski mediji. Par je bio u braku već nekoliko godina, iako se poslednjih meseci govorilo o problemima u njihovom odnosu.

"Planirali su da zajedno provedu noć u toj hotelskoj sobi", rekli su njegovi advokati Šantal Van den Bosš i Jon Toen. "Tamo se nešto dogodilo, ali za sada nije potpuno jasno šta tačno. On je trenutno u šoku i veoma je emotivan".

Osman H. je uhapšen i odveden na ispitivanje. "Tužilaštvo je zatražilo istražnog sudiju, koji je došao na lice mesta kako bi od forenzičara, sudskog lekara i istražitelja dobio prvi izvještaj o događaju i samoj istrazi", dodao je Kristof Aerts.

Osumnjičeni je danas izveden pred istražnog sudiju, koji je doneo odluku da ga zadrži u pritvoru zbog sumnje na ubistvo. Sledeće nedelje trebao bi da bude izveden pred sudsko veće, koje će odlučiti o njegovom daljem pritvoru. Istragu u međuvremenu nastavlja lokalna kriminalistička policija iz Antverpena.

Prema navodima tužilaštva, tačan uzrok smrti još nije poznat. Autopsija, koja će biti obavljena tokom vikenda, trebalo bi da razjasni sve nedoumice.

Nekoliko hotelskih gostiju bili su svedoci intervencije.

"Videli smo dve ekipe hitne pomoći, vatrogasce i policiju“, ispričao je francuski par koji je odseo u hotelu. „Mislili smo da se dogodila pljačka u objektu pored hotela“.

Ravi i Bjorn, dvojica prijatelja iz Holandije, koji su oko pola dva ujutru stigli u hotel, takođe su primetili prisustvo hitnih službi.

„Policijsko vozilo stajalo je ispred hotela“, rekli su. „Kada smo hteli da uđemo u lift, policajci su upravo izlazili iz njega. Više od toga nismo primetili, sve dok jutros nismo pročitali članak.“