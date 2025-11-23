Republika Srpska danas bira predsednika. Na prevremenim predsedničkim izborima predloženo je šest kandidata: Siniša Karan iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, te Igor Gašević i Slavko Dragičević, koji su nezavisni kandidati.