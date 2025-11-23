REPUBLIKA SRPSKA DANAS BIRA PREDSEDNIKA: Biračka mesta otvorena u 7 sati, jedno nedostupno u Kneževu zbog snega! U izbornoj trci 6 kandidata
Republika Srpska danas bira predsednika. Na prevremenim predsedničkim izborima predloženo je šest kandidata: Siniša Karan iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, te Igor Gašević i Slavko Dragičević, koji su nezavisni kandidati.
Otvorena biračka mesta u Istočnom Sarajevu
Biračka mesta za prevremene izbore za predsednika Republike Srpske u Istočnom Sarajevu jutros su otvorena na vreme, u 7 časova, potvrdili su za ATV predsednici Opštinskih izbornih komisija.
Pravo glasa u Opštini Pale ima 19.970 birača, na 38 redovnih biračkih mesta, 2 mobilna tima. Na jednom biračkom mestu nema struje, radi se na otklanjanju kvara, kaže za ATV predsednik Opštinske izborne komisije Predrag Slijepčević.
U Istočnom Novom Sarajevu pravo glasa ima 12.136 birača, na 18 redovnih biračkih mesta, 2 mobilna tima.
U Opštini Istočna Ilidža pravo glasa ima 13.664 birača, na 24 redovna biračka mesta i 4 mobilna tima.
U Opštini Istočni Stari grad pravo glasa ima 1.084 birača, na 4 redovna biračka mesta.
U Trnovu glasa 1.291 birača, na 4 redovna i jedan mobilni tim. U ovoj opštini kasnilo se sa otvaranjem jednog biračkog mesta.
Kada je u pitanju opština Sokolac tu pravo glasa ima 10.394 birača, na 15 redovnih biračkih mesta, jedan mobilni tim.
Otvoreno glasačko mesto u Ambasadi BiH u Beogradu
Prema pisanju RTRS, u Ambasadi BiH u Beogradu jutros je u 7 časova otvoreno glasačko mesto za glasanje na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske.
Glasanje u Doboju počelo na vreme
Izborni dan u Doboju počeo je na vreme a predsendik Gradske izborne komisije, Nenad Paleksić ističe da je na svih 106 biračkih mesta glasanje počelo, prenosi RTRS.
- Zadovoljni smo u odnosu na loše vreme i kratke rokove za održavanje izbora. Gradska izborna komisija je uradila sve da se izbori održe na zakonit način - poručio je Paleksić.
Biračka mesta u Brčkom otvorena na vreme, nema gužvi
Član izborne komisije Ljiljana Orendi ističe da je otvoreno ukupno 126 redovnih biračkih mesta kao i jedan mobilni tim.
- Mobilni tim će obići devet birača koji su se prijavili da glasaju na ovaj način. Sva birališta su na vreme otvorena - naglasila je Orendi.
Ističe da još uvek nema gužvi na biračkim mestima, ali da se očekuju oko 10 časova.
- Nema još uvek gužvi, sugrađani još uvek odmaraju. Očekujemo oko 10 časova da će biti više građana, ali neće biti većih problema - rekla je Orendi.
Poručuje da ukoliko neko od građana bude imao problem prilikom glasanja, mogu se obratiti izbornoj komisiji Brčko distrikta.
- Mi smo u ulici Abdulaha Bukvice, i sve što budemo mogli uraditi da se problemi uklone, stojimo na raspolaganju građanima - kaže Orendi, a prenosi RTRS.
Malinić: Izbori u Banjaluci bez prijavljenih problema
Kada je u pitanju najveći grad Srpske, predsednik Gradske izborne komisije Banjaluka, Dubravko Malinić ističe da od otvranja glasačkih mesta, nije bilo prijavljenih problema.
- Јoš nemamo precizan podatak da li su sva biračka mesta otvorena na vreme, ali nismo imali prijavljene probleme. Postoje mesta bez struje i mobilne telefonije, tako da nemamo sve podatke - kaže Malinić.
U Banjaluci je registrovano 192.327 birača, na 254 redovna mesta, a pored toga, angažovano je 25 mobilnih timova koji će obići 800 birača, piše RTRS.
MUP Srpske: Izborni dan počeo bez incidenata na biračkim mestima
Deo biračkih mesta u Republici Srpskoj još nije otvoren zbog snežnih nepogoda, a proces glasanja na otvorenim biračkim mestima odvija se mirno i bez incidenata, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, piše RTRS.
Јedno biračko mesto u Kneževu nedostupno zbog snega
Na području opštine Kneževo jutros je na vreme otvoreno 19 od 20 biračkih mesta, a pravo glasa na prevremenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj ima oko 8.848 birača, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Budimir Dukić, prenosi RTRS.
- Do jednog biračkog mesta pokušavaju da se probiju kroz sneg. Ukoliko to mesto bude otvoreno u 8 ili časova, za toliko vremena će se produžiti glasanje, ako ga uopšte uspemo otvoriti - rekao je Dukić koji je naveo da je na području ove opštine aktivan jedan mobilan tim, te da na četiri biračka mesta u ovoj opštini nema struje.
Na glasačkom listiću ukupno je šest kandidata. Sva biračka mesta, njih 2.211 otvaraju se u 7 časova, a 1.264.364 birača, koliko ih ima pravo glasa, moći će da glasaju do 19 časova kada se biračka mesta zatvaraju.