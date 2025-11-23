Slušaj vest

Maša je pronađena 2019. godine u šumi u lošem stanju, majka je najverovatnije ubijena, a ona se tada još hranila majčinim mlekom.

Maša je prihvatila ljude koji su brinuli o njoj, a ubrzo je i postala promoter baze i zaštitini znak. Posle godinu dana došla je i Ljubica.

Medvedice su svaštojedi, a u osnovi su biljojedi. Jedu voće, povrće, semenke i žitarice. U prirodi se ne libe da u proleće jedu i meso, ali ono što Maša i Ljubica posebno vole su med i marmelada. 

U Bazi mogu da se vide i druge životinje, koze, vuk, mačke i psi, ali ovde su Maša i Ljubica posetiocima najdraže.

Posebno su srećni oni posetioci koji imaju prilike da vide kako se s njima druži njihov čuvar Petar Tubić koji kaže kako su se Maša i on zajedno školovali kad je pitanju odnos čovek - medved.

