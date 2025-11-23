NEVEROVATNE SCENE IZ DOBOJA: Maša se izležava i sprema za zimski san, ali zato Ljubica ne miruje! Onolika zver a igra se u snegu kao meče (VIDEO)
Maša je pronađena 2019. godine u šumi u lošem stanju, majka je najverovatnije ubijena, a ona se tada još hranila majčinim mlekom.
Maša je prihvatila ljude koji su brinuli o njoj, a ubrzo je i postala promoter baze i zaštitini znak. Posle godinu dana došla je i Ljubica.
Medvedice su svaštojedi, a u osnovi su biljojedi. Jedu voće, povrće, semenke i žitarice. U prirodi se ne libe da u proleće jedu i meso, ali ono što Maša i Ljubica posebno vole su med i marmelada.
U Bazi mogu da se vide i druge životinje, koze, vuk, mačke i psi, ali ovde su Maša i Ljubica posetiocima najdraže.
Posebno su srećni oni posetioci koji imaju prilike da vide kako se s njima druži njihov čuvar Petar Tubić koji kaže kako su se Maša i on zajedno školovali kad je pitanju odnos čovek - medved.
Kurir.rs/Facebook Naša Maša