Slušaj vest

Centralna izborna komisija BiH saopštila je da je izlaznost na prevremenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj do 15 časova iznosila 26 odsto.

Do 15 časova glasalo je 322.239 birača.

Takođe, CIK BiH je na današnjoj hitnoj sednici donela odluku o odlaganju i raspisivanju izbora na biračkom mjestu 068B005 "Korićani" u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo s obzirom da izbore na tom biračkom mestu nije bilo moguće održati u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH i Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini.

Odloženi izbori će se održati u nedelju, 30.11.2025. godine.

Ne propustiteBosna i HercegovinaREPUBLIKA SRPSKA BIRA PREDSEDNIKA: Glasali Dodik, Karan, Blanuša i Cvijanović, Šmit najavio posetu biračkom mestu, stigli PRVI podaci o izlaznosti
Screenshot 2025-11-23 082243.jpg
PolitikaDODIK OTKRIO O ČEMU JE RAZGOVARAO SA VUČIĆEM: "Danas još jednom - rame uz rame! Čuvamo ono što je najvažnije"
whatsapp-image-20240608-at-1.23.26-pm.jpg
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ RAZGOVARAO SA DODIKOM: Dobar razgovor o svim važnim regionalnim i pitanjima od značaja za budućnost srpskog naroda
Aleksandar Vučić Milorad Dodik
Bosna i HercegovinaDODIK POSLE UKIDANJA SANKCIJA: Zahvalan sam predsedniku SAD Donaldu Trampu, Šmitov nered je očišćen
dodik.jpg