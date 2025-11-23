Slušaj vest

Banjalučkoj policiji danas je prijavljen nestanak dvoje dece u Priječanima , koja su brzom reakcijom građana i policije pronađena u Krčmaricama.

Naime, Policijskoj upravi Banjaluka danas oko 16.50 prijavljeno je da se na području naselja Priječani u šumi danas oko 15.00 časova izgubilo dvoje dece starosti 12 i 8 godina.

- Odmah su u potragu na lice mesta upućeni policijski službenici Policijske uprave Banjaluka i Žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a angažovani su i helikopteri Uprave za vazduhoplovstvo – kažu iz PU Banjaluka.

Dodaju da je oko 17.50 građanin D.R. iz Banjaluke prijavio je da je u naselju Krčmarice pronašao dvoje dece koje su se izgubila, a izvršenim proverama utvrđeno je da se radi o deci čiji je nestanak prijavljen.

O navedenom je obavještena Služba hitne medicinske pomoći Banjaluka, radi ukazivanja lekarske pomoći djeci.

Kurir/srpskainfo

