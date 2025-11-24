Slušaj vest

Prema poslednjem izveštaju CIK, na osnovu 99,72 odsto obrađenih biračkih mesta, kandidat SNSD Siniša Karan osvojio je 217.324 glasova, ili 50,30 odsto na jučerašnjim prevremenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj.

Branko Blanuša, kandidat SDS, dobio je 208.955 glasova ili 48,37 odsto. Dragan Đokanović, Savez za novu politiku dobio je 1.877 glasova ili 0,43 odsto. Nikola Lazarević, Ekološka partija Republike Srpske dobio je 1.583 glasova ili 0,37 odsto.

Igor Gašević, nezavisni kandidat dobio je 1.284 glasova ili 0,30 odsto. Slavko Dragičević, nezavisni kandidat dobio je 1.012 glasova ili 0,23 odsto.

Prema podacima CIK, od 1.264.364 upisanih u birački spisak za jučerašnje izbore izašlo je 439.897 ili 34,79 odsto.

Važećih listića je 432.035 ili 98,21 odsto, praznih listića 853 ili 0,19 odsto, dok je nevažećih listića po drugim kriterijumima 7.009 ili 1,59 odsto.