"SVI SU UKLJUČILI TELEFONE I SNIMALI, NIKO NIJE ŽELEO DA POMOGNE" Ovo je mladić (16) koji je spasio muškarca iz ledene vode dok su drugi gledali
Albin Mujagić (16), učenik Tehničke srednje škole iz Bihaća, spasio je mladića dok su drugi gledali i snimali. Belmin Selimović je nepažnjom upao u kanal u aprilu, borio se sa stihijom i već je bio na rubu snage. Odmah se okupio veliki broj građana, ali niko se nije usudio da uđe u vodu da mu pomogne. Od hladne vode ga je uhvatio grč u ruci i nije mogao da ispliva do obale.
Albin Mujagić (16), Faris Dupanović (17) i Edin Lipovača (16) iz Bihaća bez oklevanja su reagovali čim su videli muškarca kako tone u reci. Skočili su u vodu i plivali prema njemu, ignorišući vlastitu bezbednost kako bi spasili život.
Uprkos hladnoći i teškim uslovima, mladići su uspeli da stignu do muškarca koji je upao u reku i izvuku ga iz vode. Brzom reakcijom, uspeli su da stabilizuju muškarca dok su čekali dolazak hitne pomoći.
- Pre toga sam krenuo na bus i video sam da su se ljudi okupili i da nešto gledaju. Video sam momka u vodi i odmah potrčao. Svi su uključili mobilne telefone i samo snimali, niko nije želeo da pomogne. Čim sam skinuo stvari sa sebe i skočio u vodu savetovao sam ga da što brže radi nogama kako bi ga prošao grč, što je on i učinio. Jednom rukom sam čvrsto uhvatio drvo uz obalu, a drugom sam držao Belmina i na kraju sam uspeo da ga izvučem. Bog ga je sačuvao da se ne udavi - rekao je Albin.