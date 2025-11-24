Slušaj vest

Albin Mujagić (16), učenik Tehničke srednje škole iz Bihaća, spasio je mladića dok su drugi gledali i snimali. Belmin Selimović je nepažnjom upao u kanal u aprilu, borio se sa stihijom i već je bio na rubu snage. Odmah se okupio veliki broj građana, ali niko se nije usudio da uđe u vodu da mu pomogne. Od hladne vode ga je uhvatio grč u ruci i nije mogao da ispliva do obale.

Albin Mujagić (16), Faris Dupanović (17) i Edin Lipovača (16) iz Bihaća bez oklevanja su reagovali čim su videli muškarca kako tone u reci. Skočili su u vodu i plivali prema njemu, ignorišući vlastitu bezbednost kako bi spasili život.

Uprkos hladnoći i teškim uslovima, mladići su uspeli da stignu do muškarca koji je upao u reku i izvuku ga iz vode. Brzom reakcijom, uspeli su da stabilizuju muškarca dok su čekali dolazak hitne pomoći.

- Pre toga sam krenuo na bus i video sam da su se ljudi okupili i da nešto gledaju. Video sam momka u vodi i odmah potrčao. Svi su uključili mobilne telefone i samo snimali, niko nije želeo da pomogne. Čim sam skinuo stvari sa sebe i skočio u vodu savetovao sam ga da što brže radi nogama kako bi ga prošao grč, što je on i učinio. Jednom rukom sam čvrsto uhvatio drvo uz obalu, a drugom sam držao Belmina i na kraju sam uspeo da ga izvučem. Bog ga je sačuvao da se ne udavi - rekao je Albin.

Ne propustiteBosna i HercegovinaPOGINUO POZNATI BIZNISMEN: Saobraćajna nesreća kod Bihaća - motociklista stradao u sudaru sa automobilom
3317812-policija-edit.jpg
Bosna i HercegovinaVELIKA AKCIJA SIPA-e U BIHAĆU: Pretresi na više lokacija, uhapšena jedna osoba
Službenici SIPA sprovode akciju na području Bihaća!
Bosna i Hercegovina"ČETNIKUŠE I ČETNICI" PRETNJA SRPSKOJ PORODICI ZBOG "VESELI SE SRPSKI RODE" Jeziv snimak iz Bihaća, kako će institucije BiH reagovati na ovaj SKANDAL?! (VIDEO)
Bihac.jpg
Bosna i HercegovinaSIN NOŽEM IZBO MAJKU U BIHAĆU! Užas u Bosni, policija se hitno oglasila!
screenshot-20240217-140407.jpg