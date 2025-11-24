Slušaj vest

Albin Mujagić (16), učenik Tehničke srednje škole iz Bihaća, spasio je mladića dok su drugi gledali i snimali. Belmin Selimović je nepažnjom upao u kanal u aprilu, borio se sa stihijom i već je bio na rubu snage. Odmah se okupio veliki broj građana, ali niko se nije usudio da uđe u vodu da mu pomogne. Od hladne vode ga je uhvatio grč u ruci i nije mogao da ispliva do obale.

Albin Mujagić (16), Faris Dupanović (17) i Edin Lipovača (16) iz Bihaća bez oklevanja su reagovali čim su videli muškarca kako tone u reci. Skočili su u vodu i plivali prema njemu, ignorišući vlastitu bezbednost kako bi spasili život.

Uprkos hladnoći i teškim uslovima, mladići su uspeli da stignu do muškarca koji je upao u reku i izvuku ga iz vode. Brzom reakcijom, uspeli su da stabilizuju muškarca dok su čekali dolazak hitne pomoći.