Branko Blanuša, kandidat SDS na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske poručio je da ti izbori još nisu završeni dok se ne ponovi izborni proces u Doboju, Zvorniku i Laktašima, gde, kako je naveo, "nije izražena stvarna volja naroda".

"Želim da se zahvalim svima koji su na ovim izborima dali podršku viziji jedne drugačije Republike Srpske – Srpske. Takođe, moja zahvalnost ide i svim političkim subjektima koji su iskreno podržali moju kandidaturu, kao i njihovim liderima – Jeleni, Drašku i Vukanu", naveo je Blanuša na Fejsbuku.

On je dodao da se zahvaljuje svom izbornom štabu, ali je i upozorio, uprkos zvaničnim rezultatima CIK BiH:

"Ovi izbori još nisu završeni – biće završeni kada se izborni proces ponovi u Doboju, Zvorniku i Laktašima, gde zahvaljujući izbornim manipulacijama, rezultati ne odražavaju volju naroda. Ukoliko bismo sada odustali, bili bismo isti kao oni – prevarili bi i izdali narod! Biće Srpska ponovo ponosna!", istakao je on.

