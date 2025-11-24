Slušaj vest

Dvoje dece, brat od 12 i sestra od tek 8 godina, izgubili su se tokom šetnje sa ocem, koji je otišao ispred njih da “ugazi put” kroz duboki sneg u šumi, udaljivši se toliko da ga deca više nisu mogla pronaći.

Koliko je situacija bila neizvesna i ozbiljna govorilo je i saopštenje policije da su u potragu za nestalom decom bili angažovani pripadnici Žandarmerije i helikopteri.

Borili se za život kroz sneg

Mrak je padao, hladnoća je stezala, a dvoje mališana borili su se za život tražeći oca koji je otišao predaleko. Tek slabo svetlo sa mobilnog telefon u šumi bez signala jedino je što su ovo dvoje mališana imali dok su lutali kilometrima kroz “šumetinu” pokrivenu snegom.

U kritično vreme policija je bila alarmirana, helikopteri u vazduhu, a onda se pojavio čovek koji je u pravom trenutku bio na pravom mestu.

Foto: Shutterstock

Davor Raspudić, skromni Banjalučanin koji je juče oko 17 časova boravio u svojoj vikendici, primetio je u daljini neobičnu svetlost između stabala.

- Pomislio sam da je neki prolaznik, ali nije mi bilo jasno zašto bi neko ovako kasno i po ovom vremenu šetao šumom - ispričao je Raspudić . Radoznao, ali i oprezan, odlučio je da proveri o čemu se radi.

- Kad sam prišao ogradi, ugledao sam dvoje dece. Malena devojčica je plakala, a njen brat je držao telefon i pokušavao objasniti šta se desilo. Rekli su da su se izgubili, da im je tata otišao ispred da ugazi put, a onda je jednostavno nestao iz vidokruga - priča Raspudić.

Zvao policiju

Deca su, kako kaže, najverovatnije prešla kilometre kroz šumu.

- To nije obična šuma… to je šumetina. Gusta, ogromna, sve isto, a sneg pokrio svaki trag- otkriva Davor.

U trenutku kada ih je pronašao, policija je već bila uključena u potragu. Raspudić je odmah kontaktirao službenike i doveo ih do dece, čime je sprečio da se drama pretvori u nezapamćenu tragediju.

Iako ga mnogi nazivaju herojem, Davor skromno ponavlja samo jedno: “Nisam ništa posebno uradio.”

Ali Banjaluka misli drugačije. Ipak, neki heroji ne nose uniforme, dovoljno je hrabro srce i dobar instinkt.