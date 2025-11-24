Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, prijavio je policiji da je napadnut u tom gradu.
napadnut dok je šetao na Banj brdu
DRAMA U SRPSKOJ: Stanivuković prijavio policiji da je napadnut u Banjaluci
Slušaj vest
Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, prijavio je večeras, 24.novembra, policiji da je napadnut u tom gradu.
- Večeras, dok sam mirno šetao na Banj brdu, napao me je jedan od Arsenića, uz otvorene lične pretnje. Incident sam odmah prijavio policiji - napisao je Stanivuković na društvenim mrežama.
(Kurir.rs/Nezavisne)
Reaguj
Komentariši