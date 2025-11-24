Slušaj vest

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, prijavio je večeras, 24.novembra, policiji da je napadnut u tom gradu.

- Večeras, dok sam mirno šetao na Banj brdu, napao me je jedan od Arsenića, uz otvorene lične pretnje. Incident sam odmah prijavio policiji - napisao je Stanivuković na društvenim mrežama.

(Kurir.rs/Nezavisne)

