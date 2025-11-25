Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u Sisku kada je vozač s čak 4,74 promila alkohola sleteo sa puta i udario u stub.
Strašan slučaj kod Siska
PA OVAJ ČOVEK JE "REKORDER": Mrtav pijan sleteo sa puta i zabio se u stub - pa nastavio da šeta! Kada su mu izmerili alkohol u krvi, ostali u ŠOKU
Prema informacijama policije, muškarac je upravljao vozilom s neverovatnih 4,74 promila alkohola u krvi, nakon čega je izgubio kontrolu nad automobilom, sleteo sa puta i udario u metalni stub.
Vozilo je ostavio na mestu nesreće te se udaljio pešice.
Policijski službenici ubrzo su ga pronašli na adresi njegovog prebivališta. Zbog visokog stepena alkoholisanosti, 44-godišnjak je prevezen u Opštu bolnicu u Sisku na posmatranje i trežnjenje.
Protiv vozača sledi podnošenje optužnog predloga nadležnom Opštinskom sudu, a njegove radnje okarakterisane su kao ozbiljno ugrožavanje bezbednosti u saobraćaju.
(Kurir.rs/ATVBl)
