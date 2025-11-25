Slušaj vest

Prema informacijama policije, muškarac je upravljao vozilom s neverovatnih 4,74 promila alkohola u krvi, nakon čega je izgubio kontrolu nad automobilom, sleteo sa puta i udario u metalni stub.

Vozilo je ostavio na mestu nesreće te se udaljio pešice.

Policijski službenici ubrzo su ga pronašli na adresi njegovog prebivališta. Zbog visokog stepena alkoholisanosti, 44-godišnjak je prevezen u Opštu bolnicu u Sisku na posmatranje i trežnjenje.

Protiv vozača sledi podnošenje optužnog predloga nadležnom Opštinskom sudu, a njegove radnje okarakterisane su kao ozbiljno ugrožavanje bezbednosti u saobraćaju.

(Kurir.rs/ATVBl)

