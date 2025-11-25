Slušaj vest

Nakon što je u petak uveče došlo do horora u belgijskom Antverpenu kada je Osman H. (46) iz BiH ubio svoju suprugu Natašu D. (53), lokalni mediji izveštavaju o detaljima njihovog braka.

Kako prenose, oni su već dugo bili zajedno, a višegodišnju vezu ozakonili su tek pre četiri godine.

Komšije i prijatelji opisali su Natašu kao vedru i omiljenu ženu, koja je uvek bila nasmejana. S druge strane, Osmanove reakcije u poslednje vreme opisali su kao “prilično nestabilne”. I oni su potvrdili da je njihova ljubavna priča ličila na bajku te da su zajedno bili dugi niz godina, daleko pre nego su se venčali.

Navodno, poslednjih meseci došlo je do turbulencija u njihovom odnosu. Mediji pretpostavljaju da Osman H. nije mogao da podnese raskid sa svojom velikom ljubavi. Navodno, njihov brak je već neko vreme bio u krizi, a Nataša je želela da ga okonča.

S druge strane, neki mediji prenose da su se u petak uveče našli u hotelu Leonardo kako bi izgladili odnose. Šta je zaista istina, to će tek istraga pokazati.

Podsetimo, u petak oko 23.30 prolaznici su u blizni hotela Leonardo videli su dezorijentisanog čoveka koji im je rekao da pozovu policiju jer je “nešto strašno uradio svojoj supruzi".

Policajci su ušli u hotel, a ubrzo za njima i hitna pomoć i spasilačka služba. U hotelskoj sobi policajci su zatekli teško povređenu ženu, staru 53 godine. Hitne službe pokušale su da je spasu, ali je žrtva preminula na licu mesta. Antverpenska policija zatekla je žrtvu u kritičnom stanju.

"Reanimacija je odmah započeta, ali nije uspela. Žrtva je, nažalost, preminula", izjavio je Kristof Aerts, portparol tužilaštva u Antverpenu.

"Planirali su da zajedno provedu noć u toj hotelskoj sobi", rekli su njegovi advokati Šantal Van den Bosš i Jon Toen.

"Tamo se nešto dogodilo, ali za sada nije potpuno jasno šta tačno. On je trenutno u šoku i veoma je emotivan".