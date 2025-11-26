Slušaj vest

Helez je danas objavio ovu informaciju na svom zvaničnom Fejsbuk profilu, objašnjavajući da je to njegov odgovor na postupke vlade Viktora Orbana, koja podržava Milorada Dodika.

Sijarto je u četvrtak trebalo da leti iz Budimpešte za Banjaluku.

Zukan Helez.jpg
Foto: Samir Jordamovic / AFP / Profimedia

- Godinama mađarski premijer Viktor Orban i ministar Peter Sijarto otvoreno podržavaju predsednika administrativnog dela BiH, RS, Milorada Dodika, u njegovim postupcima koji podrivaju suverenitet, teritorijalni integritet i jedinstvo Bosne i Hercegovine. Takođe, mađarska strana nije pružila nikakvo jasno objašnjenje zašto ministar spoljnih poslova dolazi vojnim avionom - rekao je Helez, ističući da je kao ministar odbrane BiH njegova dužnost da štiti ustavni poredak, zakone i interese Bosne i Hercegovine.

- Zato sam odlučio da ne odobrim ovaj let, dok se ne obezbedi puna transparentnost i poštovanje naše države - napisao je.

Sijartov dolazak u Banjaluku najavljen je uz obrazloženje da dolazi tamo da bi primio počasni doktorat univerziteta.

Dodik je u sredu bio u Budimpešti gde se sastao sa Orbanom, a tamo je bio i Siniša Karan, novi predsednik Republike Srpske.

