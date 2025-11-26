DIPLOMATSKI SKANDAL U REŽIJI SARAJEVA! Zabranili prelet avionu Petera Sijarta, Helez se sveti Orbanu zbog podrške Srpskoj
Helez je danas objavio ovu informaciju na svom zvaničnom Fejsbuk profilu, objašnjavajući da je to njegov odgovor na postupke vlade Viktora Orbana, koja podržava Milorada Dodika.
Sijarto je u četvrtak trebalo da leti iz Budimpešte za Banjaluku.
- Godinama mađarski premijer Viktor Orban i ministar Peter Sijarto otvoreno podržavaju predsednika administrativnog dela BiH, RS, Milorada Dodika, u njegovim postupcima koji podrivaju suverenitet, teritorijalni integritet i jedinstvo Bosne i Hercegovine. Takođe, mađarska strana nije pružila nikakvo jasno objašnjenje zašto ministar spoljnih poslova dolazi vojnim avionom - rekao je Helez, ističući da je kao ministar odbrane BiH njegova dužnost da štiti ustavni poredak, zakone i interese Bosne i Hercegovine.
- Zato sam odlučio da ne odobrim ovaj let, dok se ne obezbedi puna transparentnost i poštovanje naše države - napisao je.
Sijartov dolazak u Banjaluku najavljen je uz obrazloženje da dolazi tamo da bi primio počasni doktorat univerziteta.
Dodik je u sredu bio u Budimpešti gde se sastao sa Orbanom, a tamo je bio i Siniša Karan, novi predsednik Republike Srpske.