U njegovom stanu je pronađeno čak 37.000 evra.

Kako prenose nemački mediji, Kancelarija za kriminalitet već duže vremena vodi istragu protiv 42-godišnjeg državljanina BiH, te Avganistanca (25), Turčina (22) i Nemca (56).

Kada su istražitelji nakon hapšenja 42-godišnjeg državljanina BiH pretresli njegov stan u Mariendorfu, pronašli su oko 37.000 evra falsifikovanog novca u različitim apoenima. Kod njega su zaplenili i novčanice u različitim stranim valutama, kao i razne bankovne kartice, te jedan komad vatrenog oružja koje ima istorijsku vrijednost.

Tokom pretresa policajci su pronašli i razne ključeve i svežnjeve ključeva koje na licu mesta nisu mogli da povežu ni sa čim. Za sve te pronalaske policija je pokrenula posebne istrage.

Trgovina falsifikovanim novčanicama u Nemačkoj je poslednjih godina uzela maha. Kvalitet falsifikovanih novčanica koje banke i policija povlače iz opticaja, prema navodima istražitelja, veoma je različit. Neke novčanice potiču samo iz običnog kolor-kopir aparata. Druge su izrađene mnogo sofisticiranije. Delimično se imitiraju i sigurnosne oznake. Za složenije falsifikate se navodi da dolaze, između ostalog, iz Italije, iz oblasti Napulja.

