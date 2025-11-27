Slušaj vest

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros, 27. novembra, na zapadnom tranzitu u Banjaluci, a prema nezvaničnim informacijama povređena je najmanje jedna osoba

Kako javlja reporter "Nezavisnih novina", jedna osoba leži na putu, a brojni građani su prišli da joj pruže pomoć.

- Čini se da je povređena starija osoba, živa je. Drže mu/joj glavu - kaže novinar koji je na licu mesta.

Nezvanično, automobil je udario pešaka.