U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Banjaluci, povređena je najmanje jedna osoba. U pitanju je starija osoba, a kako novinari javljaju, ona je živa.
UŽAS U GLAVNOM GRADU REPUBLIKE SRPSKE
TEŠKA NESREĆA U BANJALUCI: Povređena najmanje jedna osoba, objavljen snimak! (VIDEO)
Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros, 27. novembra, na zapadnom tranzitu u Banjaluci, a prema nezvaničnim informacijama povređena je najmanje jedna osoba
Kako javlja reporter "Nezavisnih novina", jedna osoba leži na putu, a brojni građani su prišli da joj pruže pomoć.
- Čini se da je povređena starija osoba, živa je. Drže mu/joj glavu - kaže novinar koji je na licu mesta.
Nezvanično, automobil je udario pešaka.
Saobraćaj u ovom delu je značajno otežan i već se stvara kolona automobila u zastoju.
