Slušaj vest

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros, 27. novembra, na zapadnom tranzitu u Banjaluci, a prema nezvaničnim informacijama povređena je najmanje jedna osoba

Kako javlja reporter "Nezavisnih novina", jedna osoba leži na putu, a brojni građani su prišli da joj pruže pomoć.

- Čini se da je povređena starija osoba, živa je. Drže mu/joj glavu - kaže novinar koji je na licu mesta.

Nezvanično, automobil je udario pešaka.

Saobraćaj u ovom delu je značajno otežan i već se stvara kolona automobila u zastoju.

(Kurir.rs/Nezavisne)

