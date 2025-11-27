Slušaj vest

Na visini ova sinoptička situacija donosi nestabilnije uslove, dok je u prizemlju pritisak u daljem porastu i biće iznad proseka, kao posledica jačanja grebena sa zapada. Jug Balkanaostaje pod uticajem doline koja se spušta sa područja Sredozemljai južne Italije.

Prema prognozi, vreme će biti oblačno i hladnije, uz pojavu slabe susnežice i snega, posebno u višim predelima. Na severu zemlje očekuje se uglavnom suvo vreme.

Na jugu tokom dana promenljivo oblačno, povremeno s kišom i veoma vetrovito, uz jake do olujne udare bure.

Vetar će biti slab do umeren, u višim predelima povremeno pojačan, iz severnih smerova. U Hercegoviniumerena, povremeno jaka i olujna bura.

Temperature

Minimalna: od -2°C do 2°C, na jugu do 7°C, u planinama oko -5°C.

Maksimalna: od 2°C do 6°C, na jugu do 13°C, u višim predelima oko -1°C.

Prognoza za Banjaluku

U Banjalucise očekuje oblačno i hladnije vreme, uz povremene slabe padavine. Padaće slaba kiša, koja će tokom dana povremeno prelaziti u susnežicu i sneg, uglavnom na širem području grada.

Vetar će biti slab do umeren, iz severnih smerova.

Minimalna temperatura: oko 1°C