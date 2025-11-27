Slušaj vest

Forbsje vlasnika Bingo grupacije Senada Džambića još 2014. proglasio jednim od najbogatijih ljudi Bosne i Hercegovine, čija je kompanija ostvarila promet veći od 500 miliona konvertibilnih maraka.

Ove godine časopis Nedeljnik pozicionirao ga je na 22. mesto najbogatijih ljudi regiona, a na prvo mesto u BiH, s imovinom koja se procenjuje na 1,1 milijardu evra.

Senad Džambić Foto: Printscreen/Youtube/Oslobođenje

Na čelu najprofitabilnije kompanije



Prema podacima FIA, kompanija Bingo d.o.o. zadržava vodeću poziciju u kategoriji najvećih prihoda, dobiti i broja zaposlenih.

U brojkama, Bingo je 2023. godine (podaci za 2024. još nisu objavljeni) ostvario prihod od 1,94 milijarde KM, što ga čini najprofitabilnijom kompanijom u zemlji.

Poslovno carstvo najbogatiji biznismen u BiH širi ne samo kroz trgovinu, nego i kroz proizvodnu delatnost, a od ove godine njegova grupacija ima i vlasnički udeo u rudniku mrkog uglja Miljevina.

Međutim, ako se gleda mesto rođenja, BiH ima još jednog milijardera, koji je ujedno i jedan od najbogatijih ljudi regiona.

Senad Džambić Foto: Printscreen Novi.ba

Mlad i uspešan



Mate Rimac, rođen u Livnu (BiH)poseduje bogatstvo koje se procenjuje na 2,5 do 3 milijarde evra. On je 37-godišnji osnivač i izvršni direktor Rimac Grupe.

Tokom godina profilisao se kao jedna od najistaknutijih ličnosti u globalnoj automobilskoj industriji, posebno u segmentu električnih vozila i visokotehnoloških rešenja.

Kompanija Rimac Automobili, osnovana 2009. godine, postala je sinonim za inovacije u oblasti električnih hiperautomobila.

Mate Rimac Foto: Profimedia

Modeli poput Concept One i Nevera privukli su pažnju širom sveta, dok su saradnje s velikim proizvođačima poput Porschea, Hyundaija i Kije dodatno ojačale poziciju kompanije, uz godišnji prihod od 750 miliona dolara (2024).

Jedan od ključnih trenutaka u njegovoj karijeri bilo je osnivanje zajedničke kompanije Bugatti Rimac, u kojoj Rimac Grupa drži 55 posto vlasništva, dok Porsche ima 45 posto.

Ova saradnja omogućila je spajanje tradicije luksuzne marke s inovativnom tehnologijom Rimac Automobila s ciljem razvoja nove generacije električnih hiperautomobila, piše Dnevno.hr.

Mate Rimac Foto: Profimedia

Fijasko u rodnom kraju



Uprkos globalnim uspesima, Rimac se suočio s problemima prilikom pokušaja ulaganja u rodnom Livnu.

Planirani turistički projekat naišao je na protivljenje lokalne zajednice, koja je izrazila zabrinutost zbog mogućeg negativnog uticaja na životnu sredinu, kao i sumnje u vezi s načinom pribavljanja zemljišta.

Kao rezultat toga, Rimac je odlučio da odustane od daljih ulaganja u tom kraju.