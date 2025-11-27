U Banjaluci se dogodila nesreća u kojoj je povređena starija ženska osoba, koju je mlađi muškarac udario automobilom.
NOVI DETALJI STRAVIČNOG UDESA U BANJALUCI: Starija žena udarena golfom kojim je upravljao mlađi muškarac, ljudi DOJURILI upomoć! (VIDEO)
Starija žena udarena je automobilom u Banjaluci kada je pokušavala preći tranzit mimo pešačkog prelaza.
Kako saznaju "Nezavisne novine" udarena je golfom kojim je upravljao mlađi muškarac.
Auta na Zapadnom tranzitu su stala i mnogo ljudi je pritrčalo u pomoć starijoj gospođi.
Hitna pomoć je došla u roku od nekoliko minuta.
(Kurir.rs/Nezavisne)
