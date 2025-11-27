Slušaj vest

Starija žena udarena je automobilom u Banjaluci kada je pokušavala preći tranzit mimo pešačkog prelaza.

Kako saznaju "Nezavisne novine" udarena je golfom kojim je upravljao mlađi muškarac.

Auta na Zapadnom tranzitu su stala i mnogo ljudi je pritrčalo u pomoć starijoj gospođi.

Hitna pomoć je došla u roku od nekoliko minuta.

 (Kurir.rs/Nezavisne)

