"Osnovni sud u Banjaluci, odlučujući o predlogu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, da sud po službenoj dužnosti pokrene vanparnični postupak za brisanje Milorada Dodika kao lica ovlaštenog za zastupanje političke organizacije Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) iz registra političkih organizacija koji vodi ovaj sud, u veću sastavljenom od troje sudija, doneo dana 24. novembra, kojim se odbacuje prijedlog CiK Bosne i Hercegovine od 22.oktobra, s obzirom kako ni Zakonom o vanparničnom postupku ni Zakonom o političkim organizacijama niti bilo kojim drugim zakonom nije određeno da sud koji vodi registar političkih organizacija po službenoj dužnosti pokreće postupak za brisanje lica ovlaštenog za zastupanje političke organizacije iz registra", navodi se u saopštenju, prema pisanju ovog medija.