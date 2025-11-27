Slušaj vest

Devojka (18) iz Travnika prijavila je dvojicu policijaca iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (MUP SBK) da su je seksualno uznemiravali.

Devojka se javila redakciji portala Klix i navela da je pomenuti događaj prijavila policiji.

Ispričala je da su joj, 16. novembra na području Viteza, nakon što je završila smenu na poslu, na parkingu prišla dvojica policajaca. Jedan od njih je, kako je navela, hteo da ide s njim.

Ispričala je da je pretrpela vređanje, psovanje i pretnje da će je kazniti, alkotestirati i "skinuti s puta".

Jedan od njih je, kako je navela, "otključao automobil preko prozora, a zatim ušao u i govorio joj da se skine". Navela je da joj je govorio da "ga se neće tako lako rešiti".

MUP SBK preduzima mere

Iz MUP-a SBK su na upit poručili da su policijski službenici Odeljenja za profesionalne standarde i Sektora kriminalističke policije MUP-a Srednjobosanskog kantona odmah po saznanju pristupili preduzimanju mera i radnji iz svoje nadležnosti, s ciljem utvrđivanja disciplinske, ali i krivične odgovornosti dvojice policijskih službenika koji se dovode u vezu s uznemiravanjem mlade punoletne ženske osobe na području Viteza.

"Sve aktivnosti policije po pitanju krivične odgovornosti policijskih službenika poduzimaju se pod nadzorom i uputama nadležnog Kantonalnog tužilaštva Travnik", naveli su.