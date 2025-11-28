Slušaj vest

Policija je privela jednu osobu zbog paljenja službenog vozila gradonačelnika Mostara Marija Kordića početkom ove nedelje, potvrdili su za Hinu iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ).

„Osoba koja se dovodi u vezu sa paljenjem požara ispod vozila gradonačelnika Mostara privedena je u prostorije policije, gde će biti ispitana“, saopštio je županijski MUP, sa sedištem u Mostaru.

Dodali su da će nakon toga biti predata Tužilaštvu HNŽ, koje sprovodi istragu.

Službeno vozilo gradonačelnika Mostara zapaljeno je u sredu uveče ispred porodične kuće.

Foto: PVP Mostar

Mediji izveštavaju da je policija sa snimaka nadzornih kamera utvrdila da su u paljenju vozila učestvovale dve osobe. Jedna je prvo izviđala, a zatim je druga podmetnula požar.

U svojoj prvoj izjavi javnosti, Kordić je istakao da je u poslednje vreme došlo do „organizovanog stvaranja narativa mržnje i napada na moj rad, isključivo zato što štitimo interese Grada Mostara“.

Dodao je da takav narativ ima svoje posledice, a ovaj događaj jasno pokazuje cilj onih koji ga promovišu.