Bosna i Hercegovina
POVREĐENE DVE MALOLETNE OSOBE Teži udes u Banjaluci, auto ih pokosio
Dve maloletne osobe povređene su večeras u saobraćajnoj nezgodi na Bulevaru srpske vojske, u Banjaluci, potvrđeno je tamošnjim medijima u Policijskoj upravi Banjaluka.
Dodaju da je maloletnike udario automobil pežo, te da se nezgoda dogodila oko 18.40.
- Oba pešaka su u ovoj nezgodi zadobila telesne povrede. Na licu mesta izvršen je uviđaj, a povređenima se ukazuje lekarska pomoć na UKC RS - rekli su u PU Banjaluka.
Kurir/Nezavisne novine
