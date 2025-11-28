Slušaj vest

Dve maloletne osobe povređene su večeras u saobraćajnoj nezgodi na Bulevaru srpske vojske, u Banjaluci, potvrđeno je tamošnjim medijima u Policijskoj upravi Banjaluka.

Dodaju da je maloletnike udario automobil pežo, te da se nezgoda dogodila oko 18.40.

- Oba pešaka su u ovoj nezgodi zadobila telesne povrede. Na licu mesta izvršen je uviđaj, a povređenima se ukazuje lekarska pomoć na UKC RS - rekli su u PU Banjaluka.

Kurir/Nezavisne novine

Ne propustiteBosna i Hercegovina(UZNEMIRUJUĆE) JEZIV SNIMAK IZ BIH: Posle sudara došlo do tuče, a onda seo u auto pa se zaleteo na ljude! (FOTO/VIDEO)
saobraćajna nesreća Kladuša
Bosna i HercegovinaSA 2,52 PROMILA U KRVI POKOSIO PEŠAKA: Uhapšen pijani vozač "mercedesa" u Banjaluci
shutterstock_2180004137.jpg
Bosna i HercegovinaUDES KOD BIJELJINE: Dvoje prevezeno u bolnicu, među njima i trudnica (VIDEO)
Screenshot_7.jpg
Bosna i HercegovinaKAMIONOM SLETEO U PROVALIJU, NIJE NI SLUTIO ŠTA ĆE USLEDITI NAKON SAMO NEKOLIKO MINUTA: Za njim još petorica skočila u ambis VIDEO
kamion-nesreca.jpg