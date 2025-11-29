Slušaj vest

U Bijeljini je teško povređen pešak iz Zvornika u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u sredu 26. novembra u Sremskoj ulici.

Prema informacijama Policijske uprave Bijeljina, na pešaka je naleteo automobil "golf" kojim je upravljao vozač iz Bijeljine.

- Osoba čiji su inicijali V. S. iz Zvornika teško je povređena u saobraćajnoj nesreći u Bijeljini u kojoj je učestvovao automobil "golf". Ova osoba je bila pešak, a automobilom je upravljala osoba iz Bijeljine - saopšteno je iz PU Bijeljina, prenosi Info Bijeljina.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

Na snimku se može videti da se "golf" kretao velikom brzinom, da je naleteo na pešaka na pešačkom prelazu, a da je od siline udarca pešak leteo gotovo 20 metara pre nego što je pao na kolovoz. Njemu je u pomoć pritrčala osoba koja je uspela da pretrči pešački prelaz pre nego što je preko njega projurio "golf".