Sudija je zaboravio zatvorenika koji je bez osnova boravio iza rešetaka punih 25 dana, otkriva „Dnevni avaz“.

Bajazid Ganić iz Visokog uhapšen je nakon što je osumnjičen da je napao rođenog brata i naneo mu teške telesne povrede. Opštinski sud u Visokom, tačnije sudija Miroslav Savić, odredio je Ganiću pritvor.

Međutim, odlukom Suda od 2. septembra 2025. godine utvrđeno je da i dalje postoje razlozi za pritvor Bajazida Ganića, ali se kontrola opravdanosti pritvora vrši svaka dva meseca, odnosno najkasnije do 2. novembra 2025. godine.

Slučaj je vodio Miroslav Savić, sudija koji je bio dužan da donese naredbu o otvaranju nove faze i ispita kontrolu opravdanosti pritvora do roka 2. novembra 2025. godine. To nije učinio i, kako saznaje „Dnevni avaz“, Ganićeva odbrana je 4. novembra podnela zahtev za ukidanje pritvora i krivičnu prijavu protiv sudije Savića, što je na kraju rezultiralo ukidanjem Ganićevog pritvora 27. novembra!

Ganić za „Dnevni avaz“ kaže da ne razume zašto je uopšte bio u pritvoru jer, kako tvrdi, brat ga nije optužio za nanošenje telesnih povreda, a posebno mu je žao što je bio u pritvoru 25 dana bez sudske odluke.

Kako je ovo moguće

- Ovo je nezakonito. Naloženo mi je preduzimanje preventivnih mera, što poštujem. Moj advokat je podneo krivičnu prijavu protiv sudije i neću odustati dok se ne utvrdi njegova odgovornost. Ne znam kako je ovo moguće, a odmah su mi odredili pritvor - kaže Ganić.

Policijski inspektori neprofesionalni

Bajazid Ganić je u svojoj izjavi za Avaz takođe naveo da su policijski inspektori koji su mu dali izjavu na potpis bili, prema njegovim tvrdnjama, neprofesionalni.