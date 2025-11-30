Slušaj vest

Mladić V. K. (24) je bio za volanom automobila marke "mercedes" kada se velikom brzinom zabio u parkirani kamion.

Na snimku nadzorne kamere jasno se vidi da je mladić vozio izuzetno velikom i neprilagođenom brzinom. Samo nekoliko sekundi kasnije vozilo bukvalno preleće preko puta i zabija se pod kamion.

Meštani navode da je brzina bila toliko opasna da praktično nije postojala mogućnost da se izbegne tragedija.

Uviđaj je trajao više sati, a mesto saobraćajne nesreće bilo je blokirano do ranih jutarnjih sati.

Smrt mladog sugrađanina potresla je Laktaše, a prijatelji i komšije su u šoku zbog vesti.

Iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci potvrđeno je da je uviđaj na licu mesta obavio dežurni tužilac, zajedno sa policijskim službenicima PU Laktaši. Nakon veštačenja biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do nesreće.