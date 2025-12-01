Slušaj vest

Najotrovnija riba u jadranskim vodama, poznata i kao riba pauk, nedavno je ulovljena na obalama jedinog bosanskohercegovačkog grada na moru – Neuma.

Tim povodom, "Lignjolov Eging Club Neum" danas, 30. novembra, upozorio je kupače i ribolovce na opasnost od ove ribe putem Fejsbuka.

Riba pauk jedna je od najotrovnijih vrsta u Jadranskom moru, a posebno treba paziti na pauka belca koji se često skriva u plićaku, zakopan u pesak, zbog čega ga je lako nagaziti - navode iz kluba.

Foto: Shutterstock

Ova riba ima otrovne bodlje na leđnoj peraji, a najčešći način povređivanja ljudi je slučajno gaženje prilikom ulaska u more ili boravka u plićaku.

Ubod izaziva jaku, pulsirajuću bol koja se širi iz mesta povrede. Koža oko uboda može promeniti boju od blede do tamnoplave, uz pojavu otoka i mehurića. U težim slučajevima mogu se javiti vrtoglavica, slabost, povišena temperatura, otežano disanje, pa čak i gubitak svesti.

Iz kluba poručuju da opreza nikada nije dovoljno. Savetuju kupačima i ribolovcima da budu posebno pažljivi pri rukovanju sa ulovljenom ribom i ističu oprez prilikom hodanja po plićaku, jer se pauk gotovo neprimetno skriva u pesku.