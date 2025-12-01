Slušaj vest

Tužilaštvo Kantona Sarajevo za ovaj zločin tereti Elvira i Zijada Jusufovića iz Ilijaša, poznate kao “braća Dalton”, kao i Senada Derviševića.

Opštinski sud u Sarajevu, na prijedlog Tužilaštva KS, odredio im je jednomesečni pritvor.

Tokom pretresa stana na području Ilijaša, koji koriste osumnjičeni, pronađen je deo otuđenog novca i nekoliko predmeta.

Pritvor im je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli prikriti dokaze, ali i zbog rizika od ponavljanja krivičnog dela.

Senad Dervišević, koji je uhapšen sa "braćom Dalton", je njihov polubrat, tačnije sva trojica su deca iste majke.

(Kurir.rs/Dnevni Avaz)

