Prilikom pljačke privatnog sefa u Vogošći, u noći između 24. i 25. novembra, ukradeno je ukupno 110.000 maraka - 70.000 KM i 22.000 eura.
Sa njima uhapšen i polubrat
BRAĆA DALTON "PALA" ZBOG FILMSKE PLJAČKE: Orobili sef, pa nestali sa parama - stižu novi detalji!
Tužilaštvo Kantona Sarajevo za ovaj zločin tereti Elvira i Zijada Jusufovića iz Ilijaša, poznate kao “braća Dalton”, kao i Senada Derviševića.
Opštinski sud u Sarajevu, na prijedlog Tužilaštva KS, odredio im je jednomesečni pritvor.
Tokom pretresa stana na području Ilijaša, koji koriste osumnjičeni, pronađen je deo otuđenog novca i nekoliko predmeta.
Pritvor im je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli prikriti dokaze, ali i zbog rizika od ponavljanja krivičnog dela.
Senad Dervišević, koji je uhapšen sa "braćom Dalton", je njihov polubrat, tačnije sva trojica su deca iste majke.
(Kurir.rs/Dnevni Avaz)
