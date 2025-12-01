Slušaj vest

Na magistralnom putu Tuzla–Sarajevo, na lokaciji Karaula, došlo je do velikog odrona. Prolomio se potporni zid koji je ranije bio saniran.

Ljudi su vlastitim snagama počeli da pomeraju odrone s puta, a pripadnici oružanih snaga koji su se zatekli na terenu pružili su pomoć u čišćenju.

Saobraćaj je bio potpuno obustavljen, a izvanrednom intervencijom uspeo je proći samo jedno vozilo zbog hitnog slučaja.