Na magistralnom putu TuzlaSarajevo, na lokaciji Karaula, došlo je do velikog odrona. Prolomio se potporni zid koji je ranije bio saniran.

Veliki odron na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo Foto: screenshot YT/DnevniAvazTV

Ljudi su vlastitim snagama počeli da pomeraju odrone s puta, a pripadnici oružanih snaga koji su se zatekli na terenu pružili su pomoć u čišćenju.

Saobraćaj je bio potpuno obustavljen, a izvanrednom intervencijom uspeo je proći samo jedno vozilo zbog hitnog slučaja.

Nadležne službe su na terenu i rade na sanaciji kako bi se put što pre oslobodio i normalizovao saobraćaj.

(Kurir.rs/Avaz)

