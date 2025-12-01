Na mgasitralnom putu Tuzla-Sarajevo došlo je do velikog odrona kada se orušio potporni zid, nadležne službe hitno reagovale
SAOBRAĆAJ OBUSTAVLJEN
DRAMA NA KARAULI: Potporni zid se obrušio direktno na magistralni put Tuzla-Sarajevo, pripadnici oružanih snaga intervenisalI (VIDEO)
Na magistralnom putu Tuzla–Sarajevo, na lokaciji Karaula, došlo je do velikog odrona. Prolomio se potporni zid koji je ranije bio saniran.
Veliki odron na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo Foto: screenshot YT/DnevniAvazTV
Ljudi su vlastitim snagama počeli da pomeraju odrone s puta, a pripadnici oružanih snaga koji su se zatekli na terenu pružili su pomoć u čišćenju.
Saobraćaj je bio potpuno obustavljen, a izvanrednom intervencijom uspeo je proći samo jedno vozilo zbog hitnog slučaja.
Nadležne službe su na terenu i rade na sanaciji kako bi se put što pre oslobodio i normalizovao saobraćaj.
