BIHAĆ REŠIO DA SE "OBRAČUNA" SA KLADIONICAMA: Dvanaest je već napustilo grad, i druga mesta kreću u akciju!
Odluka Grada Bihaća o porezima za kladionice primorala je organizatore igara na sreću da napuste ovaj grad.
Odluka o izmenama opštinskih poreza značila je da će organizatori igara na sreću, koji godinama ostvaruju milionski promet u Bihaću, konačno morati da plate svoj deo obaveza prema Gradu.
– Nakon pravosnažne i obavezujuće presude, mogu reći da smo uspeli. Ne samo pravno, već i suštinski, Bihać se izborio za ono što mu s pravom pripada. Danas u našem gradu posluje 12 kladionica manje. Neke su se povukle, neke su pokušale da ospore odluku žalbama i tužbama, ali su sve izgubile. To je činjenica, kaže gradonačelnik Elvedin Sedić.
Samo jedna od kladionica duguje Bihaću skoro milion maraka, za 2024. i 2025. godinu.
Nakon Bihaća, pokreće se prava lavina inicijativa. Po uzoru na Bihać, pokrenute su inicijative u Gornjem Vakufu, Donjem Vakufu, Novom Travniku i Bugojnu.
SDA je zatražila dodatno oporezivanje kladionica u svojoj opštini u Donjem Vakufu. Na osmoj sednici Skupštine opštine podneli su Inicijativu za izmenu Odluke o komunalnim taksama, kojom bi se kladionice dodatno oporezovale. Cilj ove inicijative je da se deo njihove ekstraprofitne delatnosti usmeri u opštu korist građana Donjeg Vakufa – u razvoj sporta, kulture, društvenih ustanova, omladinskih projekata i drugih društveno korisnih aktivnosti.
Istu inicijativu podneo je i NIP u Gornjem Vakufu.
– Dužni smo da sledimo dobre prakse drugih gradova, kao što je u ovom konkretnom slučaju Grad Bihać, čija je odluka o oporezivanju ustavno i pravno ispravna, što je potvrđeno pravosnažnom presudom Kantonalnog suda u Bihaću, koju je potvrdio i Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Dok naši građani troše svoje plate i ušteđevinu na igre na sreću, lokalnoj zajednici ne ostaje ni mrvica.
Usvajanje ovakve odluke je pitanje dostojanstva i časti i pozivamo sve odbornike u Skupštini opštine da je podrže, navodi se u NIP-u.
SDA je pokrenula inicijativu i u Novom Travniku, a u Bugojnu NIP.
– Inicijativu sam dva puta predstavio na sednici Skupštine opštine Bugojno, kao što je to učinio i grad Bihać! Nadam se da će ova odluka biti usvojena i u našoj opštini! Ovo je sistemsko rešenje, najavio je Armin Čusto, odbornik NIP-a u Bugojnu.
(Kurir.rs/Banjaluka.net/Foto:Ilustracija/Prenela: M. V.)