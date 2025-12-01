Slušaj vest

Odluka Grada Bihaća o porezima za kladionice primorala je organizatore igara na sreću da napuste ovaj grad.

Odluka o izmenama opštinskih poreza značila je da će organizatori igara na sreću, koji godinama ostvaruju milionski promet u Bihaću, konačno morati da plate svoj deo obaveza prema Gradu.

– Nakon pravosnažne i obavezujuće presude, mogu reći da smo uspeli. Ne samo pravno, već i suštinski, Bihać se izborio za ono što mu s pravom pripada. Danas u našem gradu posluje 12 kladionica manje. Neke su se povukle, neke su pokušale da ospore odluku žalbama i tužbama, ali su sve izgubile. To je činjenica, kaže gradonačelnik Elvedin Sedić.

Samo jedna od kladionica duguje Bihaću skoro milion maraka, za 2024. i 2025. godinu.

Nakon Bihaća, pokreće se prava lavina inicijativa. Po uzoru na Bihać, pokrenute su inicijative u Gornjem Vakufu, Donjem Vakufu, Novom Travniku i Bugojnu.

SDA je zatražila dodatno oporezivanje kladionica u svojoj opštini u Donjem Vakufu. Na osmoj sednici Skupštine opštine podneli su Inicijativu za izmenu Odluke o komunalnim taksama, kojom bi se kladionice dodatno oporezovale. Cilj ove inicijative je da se deo njihove ekstraprofitne delatnosti usmeri u opštu korist građana Donjeg Vakufa – u razvoj sporta, kulture, društvenih ustanova, omladinskih projekata i drugih društveno korisnih aktivnosti.

Istu inicijativu podneo je i NIP u Gornjem Vakufu.

Foto: Shutterstock

– Dužni smo da sledimo dobre prakse drugih gradova, kao što je u ovom konkretnom slučaju Grad Bihać, čija je odluka o oporezivanju ustavno i pravno ispravna, što je potvrđeno pravosnažnom presudom Kantonalnog suda u Bihaću, koju je potvrdio i Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Dok naši građani troše svoje plate i ušteđevinu na igre na sreću, lokalnoj zajednici ne ostaje ni mrvica.

Usvajanje ovakve odluke je pitanje dostojanstva i časti i pozivamo sve odbornike u Skupštini opštine da je podrže, navodi se u NIP-u.

SDA je pokrenula inicijativu i u Novom Travniku, a u Bugojnu NIP.