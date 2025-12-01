Slušaj vest

Sednica Saveta ministara Bosne i Hercegovine (BiH) biće održana sutra u Sarajevu, a prve tri tačke dnevnog reda odnose se na ključne uslove koje je pred BiH postavila Evropska komisija da bi ta zemlja formalno otvorila pregovore o pristupanju Evropskoj uniji (EU).

BiH treba da usvoji zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savetu BiH (VSTS), dopune zakona o Sudu BiH, kao i da imenuje glavnog pregovarača BiH sa EU.

Odluka o imenovanju Kancelarije glavnog pregovarača ranije je bila predmet glasanja u Savetu ministara BiH, ali za nju nisu glasali ministri iz reda bošnjačkog naroda.

Ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković (NiP) je najavio da neće podržati izbor glavnog pregovarača u Savetu ministara BiH, već da će insistirati da Kancelariju glavnog pregovarača i njegovih zamenika imenuje Predstavnički dom parlamenta BiH.

Kada je reč o zakonu o VSTS, problem je nastao u vezi sa Odeljenjem za integritet, koji bi proveravao sve osobe koje se imenuju na pravosudne funkcije u BiH.

Elmedin Konaković Foto: EPA Ettore Ferrari

Što se tiče dopuna zakona o Sudu BiH, sporno je gde će biti sedište novoosnovanog Apelacionog odeljenja Suda BiH.

Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) je ranije insistirao da ono bude u Banjaluci, dok su opozicione stranke iz Republike Srpske bile saglasne da sedište bude na Palama.

Ako ovi zakoni budu usvojeni na sutrašnjoj sednici Saveta ministara BiH, treba da ih potvrde oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

U međuvremenu, zamenik visokog predstavnika u BiH i supervizor za distrikt Brčko Luis Krišok pozvao je šefove poslaničkih klubova u Predstavničkom domu parlamenta BiH na sastanak 2. decembra, pred početak sednice Upravnog odbora Saveta za primenu mira u BiH (PIC).

Zastava EU Foto: Shutterstock

Prema pisanju sarajevskog Avaza, na sastanku će se razgovarati o evropskom putu BiH, pre svega o zakonima o VSTS i Sudu BiH, dva ključna uslova za nastavak evropskog puta te zemlje.

Očekuje se da na sednici parlamentarci iznesu i svoje stavove o izboru glavnog pregovarača BiH s EU.

Klub Saveza nezavnish socijaldemokrata (SNSD) i Srpski klub u Predstavničkom domu BiH juče je saopštio da se neće odazvati pozivu da prisustvuju tom sastanku, navodeći da PIC nije telo čije je osnivanje predviđeno Detonskim sporazumom niti Ustavom BiH.