Pripadnici Policijske Uprave Banjaluka i Policijske uprave Gradiška na području ova dva grada sprovode akciju usmerenu na borbu protiv imovinskog kriminala, potvrđeno je za RTRS.

Kako javlja ATV akcija "Arija" usmerena je na rasvetljavanje teških krađa.

Kako saznaje ATV uhapšeno je više osoba.

Više detalja biće poznato tokom dana. Akcija traje od jutarnjih časova.

(Kurir.rs/RTRS/ATV/Glas Srpske)

