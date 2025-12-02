U Banjaluci i gradišci je u toku velika policijska akcija "Arija", pretreseno je više objekata i uhapšeno je više ljudi.
Akcija traje od jutarnjih časova
U TOKU JE POLICIJSKA AKCIJA "ARIJA" Uhapšeno je više osoba, pretresi u Banjaluci i Gradišci
Pripadnici Policijske Uprave Banjaluka i Policijske uprave Gradiška na području ova dva grada sprovode akciju usmerenu na borbu protiv imovinskog kriminala, potvrđeno je za RTRS.
Kako javlja ATV akcija "Arija" usmerena je na rasvetljavanje teških krađa.
Kako saznaje ATV uhapšeno je više osoba.
Više detalja biće poznato tokom dana. Akcija traje od jutarnjih časova.
(Kurir.rs/RTRS/ATV/Glas Srpske)
