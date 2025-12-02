TEŠKA NESREĆA NA PUTU PRNJAVOR - DERVENTA! Poginula jedna osoba, užas u mestu Donji Štrpci
Jedna osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče na putu Prnjavor - Derventa, u mestu Donji Štrpci.
- Na magistralnom putnom pravcu Prnjavor - Derventa, u mestu Donji Štrpci, dana 01.12.2025.godine, oko 23:17 časova, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice nastradalo. U ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovalo je putničko vozilo marke "Opel" kojim je upravljalo lice inicijala N.P. rođen 1992. godine iz Dervente, i pešak čiji identitet za sada nije utvrđen - navode iz Okružnoj javnog tužilaštva Banjaluka.
Uviđaj na licu mesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Prnjavor.
- Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mere kao i veštačenja, na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode a naložena je identifikacija i obdukcija tela nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske - navode iz OJT Banjaluka.
