Kako je navedeno u saopštenju, Policijskoj upravi Banjaluka 20. novembra oštećena je prijavila da ju je silovao nepoznati muškarac .

- Preduzimanjem niza operativnih mera i radnji utvrđeno je da se lice Ž.P. može dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog dela. U toku je kriminalistička obrada lica, a sve mere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Nakon završene kriminalističke obrade uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu, lice Ž.P. će danas biti predato u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka - pojašnjeno je u saopštenju Policijske uprave Banjaluka.