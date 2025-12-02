Slušaj vest

Banjalučka policija je juče, 1. decembra, identifikovala i uhapsila Ž.P. iz Banjalukezbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo silovanje.

Kako je navedeno u saopštenju, Policijskoj upravi Banjaluka 20. novembra oštećena je prijavila da ju je silovao nepoznati muškarac.

- Preduzimanjem niza operativnih mera i radnji utvrđeno je da se lice Ž.P. može dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog dela. U toku je kriminalistička obrada lica, a sve mere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Nakon završene kriminalističke obrade uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu, lice Ž.P. će danas biti predato u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka - pojašnjeno je u saopštenju Policijske uprave Banjaluka.

(Kurir.rs/Banjaluka.net)

