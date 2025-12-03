Slušaj vest

Pripadnici Hercegovačke gorske službe spašavanja (HGS S) evakuisali su u noći između ponedeljka na utorak više pripadnika Oružanih snaga BiH s vrha planine Čvrsnice u jugozapadnome delu BiH.

Akcija je započela tokom noći na utorak nakon što je primljen hitan poziv za pomoć pripadnicima Oružanih snaga BiH s vrha Pločna koji se nalazi na više od 2.200 metara nadmorske visine.

Tamo jedinica vojnika čuva i upravlja važnim komunikacijskim centrom. No, zbog iznenadne bolesti jednog od vojnika, snega, jakog vetra, niskih temperatura i leda, vojnici su morali potražiti pomoć.

Kako ne poseduju potrebnu opremu Oružane snage BiH bile su prisiljene zatražiti pomoć HGS S-a, koji je pokazao veću opremljenost i spremnost za takve ekstremne situacije.

Uprkos teškim uslovima iza ponoći je najpre evakuisan vojnik koji je osećao snažne bolove u trbuhu, a zatim i drugi vojnici nakon čega je došla njihova zamena, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.