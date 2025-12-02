Slušaj vest

Trebinjac B.D. (1954) uhapšen je po nalogu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju zbog sumnje da je prošle i ove godine izvršio obljubu nad više maloletnih osoba mlađih od 15 godina.

Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju je juče podneta krivična prijava protiv osobe inicijala B.D. zbog sumnje da je počinio krivično delo "obljuba nad detetom mlađim od 15 godina", navodi se u saopštenju dostavljenom medijima.

"Osim navedenog krivičnog dela, prijavljenom se stavlja na teret i krivično delo 'nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija', s obzirom da je prilikom pretresa kuće i prostorija koje koristi pronađena određena količina oružja i municije", navedeno je u saopštenju.

Prema pisanju banjalučkih medija, u pitanju je bivši policijski službenik koji je u penziji.

(Kurir.rs/Beta)

