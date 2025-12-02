Prema nezvaničnim informacijama, požar je izbio na odjeljenju neurologije
VELIKI POŽAR U TREBINJU Buktinja u bolnici, vatrogasci na terenu (VIDEO)
Večeras je izbio požar u bolnici u Trebinju.
Na sreću, niko nije povređen, potvrđeno je za "ATV".
- Dobili smo poziv od portira bolnice da gori krevet u sobi na odeljenju neurologije. Kad smo došli, čitav sprat je bio ispunjen dimom - rekao je vođa smene u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje Miodrag Ćaćić i dodao da su evakuisani svi pacijenti.
Požar je saniran brzom intervencijom zaposlenih medicinskih radnika, a potom i vatrogasaca.
Vatrogasne ekipe i policija su na terenu.
