Večeras je izbio požar u bolnici u Trebinju. 

Na sreću, niko nije povređen, potvrđeno je za "ATV". 

- Dobili smo poziv od portira bolnice da gori krevet u sobi na odeljenju neurologije. Kad smo došli, čitav sprat je bio ispunjen dimom - rekao je vođa smene u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje Miodrag Ćaćić i dodao da su evakuisani svi pacijenti. 

Požar je saniran brzom intervencijom zaposlenih medicinskih radnika, a potom i vatrogasaca.

Vatrogasne ekipe i policija su na terenu. 

Kurir.rs/ATV

