Slušaj vest

Sinoć je u bolnici u Trebinju izbio veliki požar, a srećom, niko nije povređen.

Ovu informaciju potvrdio je Miodrag Ćaćić, vođa smene u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje.

- Dobili smo poziv od portira bolnice da gori krevet u sobi na odeljenju neurologije. Kada smo stigli, ceo sprat je bio ispunjen dimom - rekao je Ćaćić.

Direktor trebinjske bolnice, Nedeljko Lambeta, rekao je da se radi na tome da se sve vrati u prvobitno stanje i da se organizuje rad bolnice.

- Svi pacijenti su blagovremeno zbrinuti i prebačeni na druga odeljenja. Nije bilo povređenih, samo materijalna šteta. Zapalila se lekarska soba. Brzom reakcijom zaposlenih, vatrogasaca i volontera uspeli smo da izvučemo sve pacijente - rekao je Lambeta.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić naglasio je da su pretpostavke bile da je problem sa instalacijama.

- Ljudi koji su bili tamo na odeljenju i lekar koji je 10 minuta ranije obilazio sobu nisu ništa primetili. Hvala Bogu da niko nije povređen, činjenica je da je materijalna šteta evidentna. Sve je lepo u životu dok se o šteti priča - rekao je Ćurić.

(Kurir.rs/Avaz.ba/Prenela: M. V.)

Ne propustiteBosna i HercegovinaVELIKI POŽAR U TREBINJU Buktinja u bolnici, vatrogasci na terenu (VIDEO)
Screenshot 2025-12-02 220832.jpg
Bosna i HercegovinaUHAPŠEN PENZIONISANI POLICAJAC (71) U TREBINJU: Obljubio više maloletnih osoba mlađih od 15 godina
Policija Republika Srpska
Crna GoraSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO CRNU GORU! Epicentar blizu Nikšića, osetio se i u Republici Srpskoj i Hrvatskoj, prva svedočanstva: "VRATA I PROZORI VIBRIRALI"
untitled1.jpg
Bosna i HercegovinaPRETRESI U TREBINJU I BILEĆI: Policija Republike Srpske na nogama, ovo je razlog
Policija Republike Srpske