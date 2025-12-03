Slušaj vest

Sinoć je u bolnici u Trebinju izbio veliki požar, a srećom, niko nije povređen.

Ovu informaciju potvrdio je Miodrag Ćaćić, vođa smene u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje.

- Dobili smo poziv od portira bolnice da gori krevet u sobi na odeljenju neurologije. Kada smo stigli, ceo sprat je bio ispunjen dimom - rekao je Ćaćić.

Direktor trebinjske bolnice, Nedeljko Lambeta, rekao je da se radi na tome da se sve vrati u prvobitno stanje i da se organizuje rad bolnice.

- Svi pacijenti su blagovremeno zbrinuti i prebačeni na druga odeljenja. Nije bilo povređenih, samo materijalna šteta. Zapalila se lekarska soba. Brzom reakcijom zaposlenih, vatrogasaca i volontera uspeli smo da izvučemo sve pacijente - rekao je Lambeta.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić naglasio je da su pretpostavke bile da je problem sa instalacijama.