DETALJI POŽARA U TREBINJSKOJ BOLNICI: Zapalila se soba lekara, ništa nisu primetili
Sinoć je u bolnici u Trebinju izbio veliki požar, a srećom, niko nije povređen.
Ovu informaciju potvrdio je Miodrag Ćaćić, vođa smene u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje.
- Dobili smo poziv od portira bolnice da gori krevet u sobi na odeljenju neurologije. Kada smo stigli, ceo sprat je bio ispunjen dimom - rekao je Ćaćić.
Direktor trebinjske bolnice, Nedeljko Lambeta, rekao je da se radi na tome da se sve vrati u prvobitno stanje i da se organizuje rad bolnice.
- Svi pacijenti su blagovremeno zbrinuti i prebačeni na druga odeljenja. Nije bilo povređenih, samo materijalna šteta. Zapalila se lekarska soba. Brzom reakcijom zaposlenih, vatrogasaca i volontera uspeli smo da izvučemo sve pacijente - rekao je Lambeta.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić naglasio je da su pretpostavke bile da je problem sa instalacijama.
- Ljudi koji su bili tamo na odeljenju i lekar koji je 10 minuta ranije obilazio sobu nisu ništa primetili. Hvala Bogu da niko nije povređen, činjenica je da je materijalna šteta evidentna. Sve je lepo u životu dok se o šteti priča - rekao je Ćurić.
(Kurir.rs/Avaz.ba/Prenela: M. V.)