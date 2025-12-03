Slušaj vest

Nasilje nad ženama postalo je globalni problem. Sve češće izlaze na videlo priče žena koje su to preživele, ali i onih koje nisu.

Poslednja u nizu koja je doživela nasilje je ćerka preduzetnice, humanitarke i bivšeg počasnog konzula BiH u Australiji Đemile Talić-Gabriel.

Ova uspešna žena poznata je po svom angažmanu u humanitarnim projektima na Faceboku je objavila fotografije povreda koje je zadobila njena kćerka Nina Talić te napisala:

- Proteklog vikenda moja ćerka je za rečenicu "ne želim biti sa tobom u vezi" ovako prošla od bivšeg dečka. Ovo su samo neke od povreda… Mogla je biti još jedna u nizu, mogla je biti Aldina, Nizama, i svih njih koji su statistički brojevi. Propusti policije Centar Kantona Sarajevi su poražavajući. Ostavili su žrtvu u rukama dželata iako ih je komšija koji ih je i pozvao molio da je ne ostave samu sa njim. Tukao ju je satima - stoji u objavi na njenom profilu na Facebooku.

Foto: Facebook/Demila Talic Gabriel

Podsetimo da je ovo još jedan u nizu slučajeva nasilja nad ženama koji, nažalost, završavaju neretko i kobno - femicidom.

Femicid - ubistvo žene zato što je žena postao je u Bosni i Hercegovini zabrinjavajući društveni obrazac, a ne izolovan incident, piše Avaz.

Posebno je uznemirio slučaj Nizame Hećimović iz Gradačca, čije je ubistvo u avgustu 2023. godine počinjeno pred očima javnosti, prenošeno čak i uživo, što je brutalno razotkrilo koliki su propusti sistema - od policijske zaštite, preko pravosuđa, do neprepoznavanja ranijih pretnji.

Nakon tog slučaja, pokrenute su inicijative za zakonske izmene, femicid je zakonski prepoznat u FBiH, ali konkretni koraci sporo napreduju.

Poslednji slučaj, ubistvo Aldine Jahić, gurnulo je javnost BiH još dublje u ponor očaja, piše Avaz.

Stručnjaci ističu da se femicid gotovo uvek dešava nakon dugotrajnog nasilja, pretnji ili kontrole, i da se može sprečiti ako institucije reaguju na vreme — obezbeđivanjem hitne zaštite, adekvatnim sankcijama i ozbiljnim shvatanjem svake pretnje po život žene.

Dok izostaju suštinske promene, žene i dalje postaju meta smrtonosnog nasilja, a njihova imena postaju simboli sistema koji nije uspeo da ih zaštiti.