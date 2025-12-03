"BIO JE TO TUŽAN SKUP"

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac nazvao je sinoćnu sednicu ambasadora Upravnog odbora za sprovođenje mira u BiH (PIC) sa predstavnicima stranaka u državnom parlamentu "sarajevskim selom tužibaba".

"Trla baba lan da joj prođe dan - tako je prošlo još jedno sarajevsko selo samozvane grupe ambasadora, okupatora Kristijana Šmita i predstavnika dela parlamentarnih stranaka", rekao je Košarac za novinsku agenciju Srna.

Sastanak je opisao kao "tužan skup, na kome su se okupili politički predstavnici Bošnjaka i deo opozicije u Republici Srpskoj".

"Sastali se i ala i vrana, a posle sastanka odmah su potrčali da se u medijima 'pohvale' šta su to od svojih mentora tražili", naveo je Košarac.

"Oni bi sve lako uradili da nije SNSD"

Dodao je da bi oni sve lako uradili da nije SNSD.

"Sve bi oni lako da nije izborne volje srpskog naroda. Sve bi oni lako da nije Republike Srpske", rekao je Košarac.

Prema njegovim rečima, "nikako da dođu do pameti i konačno shvate da je SNSD realnost".

"U vlastitom političkom bunilu, strahu od preuzimanja odgovornosti i nedostatku elementarnog političkog znanja, (probosanska koalicija) Trojka i dalje pribegava oprobanoj metodi - trk pod skute okupatora Šmita ne bi li izdejstvovali još neku njegovu antidejtonsku, antiustavnu i nezakonitu odluku", kazao je Košarac.

Sinoćnjem sastanku sa ambasadorima Upravnog odbora CIK prisustvovali su predstavnici svih poslaničkih klubova u državnom parlamentu, uključujući i opozicione stranke iz RS, osim SNSD i Srpskog kluba, koji čine druge stranke iz vladajuće koalicije u RS.

PIC je zasedanje nastavio danas, a po završetku sednice najavljeno je obraćanje visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita.