Slušaj vest

Otvaranje graničnog prelaza Gradiška je ugroženo, saopštilo je Ministarstvo finansija i trezora BiH, jer je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH iz reda stručnjaka koje je imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine glasao protiv formalnih izmena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO.

Ove izmene bi, kako je navedeno, omogućile preraspodelu postojećih zaposlenih u UIO, kako bi novoizgrađeni granični prelaz Gradiška mogao početi sa radom.

„Iz navedenog razloga, formalne izmene Pravilnika nisu mogle biti usvojene, a puštanje u rad potpuno funkcionalnog i logistički opremljenog, novoizgrađenog graničnog prelaza Gradiška je dovedeno u pitanje“, saopštilo je Ministarstvo.

Kako su dodali, predsednik Upravnog odbora UIO je sazvao novu sednicu za sutra, 4. decembar, sa uverenjem da će se situacija prevazići u interesu ljudi koji žive i rade u Bosni i Hercegovini.

1/4 Vidi galeriju Gradiška granični prelaz Foto: ANTONIO BAT/EPA

Kako su „Nezavisne“ prvo objavile, granični prelaz trebalo bi da bude otvoren 10. decembra, mada se sada pominje i mogućnost da zbog proceduralnih razloga sama ceremonija bude organizovana sledećeg dana.

Kako saznajemo, otvaranju bi trebalo da prisustvuju najviši zvaničnici Bosne i Hrvatske, ali ta informacija za sada nije potvrđena.

Inače, most na reci Savi, koji spaja Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, koštao je 19 miliona evra, a pola su ga platile Hrvatska i Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska. Radovi na ovom objektu počeli su u oktobru 2019. godine, a završeni su u junu 2022. godine.

Prva deonica brze ceste od mosta do Novog Varoša, čije se puštanje u saobraćaj očekuje ovih dana, dugačka je četiri kilometra i košta oko 40 miliona evra. Radovi su počeli u februaru 2022. godine.