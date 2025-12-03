Slušaj vest

Osumnjičeni pedofil M.S. iz Banjaluke uhapšen je danas u Bijeljini nakon što je stigao na dogovoreni sastanak sa maloletnom žrtvom.

Hapšenje je izvršeno u okviru akcije „Karika“ koju sprovodi Jedinica za visokotehnološki kriminal Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske.

- Uhapšeni se sumnja da je prethodno kontaktirao decu koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju, nakon čega je komunicirao na seksualno eksplicitan način, šaljući fotografije i video zapise sa seksualno eksplicitnim sadržajem. Tražio je od deteta da snima seksualno eksplicitne fotografije i video zapise sebe, te da mu šalje takve fotografije i video zapise - saopštio je MUP Republike Srpske.

Dodali su da je osumnjičeni kroz komunikaciju sa detetom uporno dogovarao sastanak radi seksualnog odnosa.

- Danas je stigao na sastanak, gde je uhapšen - saopštila je policija.

Pretresi lokacija koje je osumnjičeni koristio su u toku, a sve dalje mere i radnje preduzimaju policijski službenici pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.