Osumnjičeni pedofil M.S. iz Banjaluke uhapšen je danas u Bijeljini nakon što je stigao na dogovoreni sastanak sa maloletnom žrtvom.

Hapšenje je izvršeno u okviru akcije „Karika“ koju sprovodi Jedinica za visokotehnološki kriminal Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske.

- Uhapšeni se sumnja da je prethodno kontaktirao decu koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju, nakon čega je komunicirao na seksualno eksplicitan način, šaljući fotografije i video zapise sa seksualno eksplicitnim sadržajem. Tražio je od deteta da snima seksualno eksplicitne fotografije i video zapise sebe, te da mu šalje takve fotografije i video zapise - saopštio je MUP Republike Srpske.

Dodali su da je osumnjičeni kroz komunikaciju sa detetom uporno dogovarao sastanak radi seksualnog odnosa.

- Danas je stigao na sastanak, gde je uhapšen - saopštila je policija.

Pretresi lokacija koje je osumnjičeni koristio su u toku, a sve dalje mere i radnje preduzimaju policijski službenici pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

Prema navodima policije, M.S. optužen je za krivična dela iskorišćavanja računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih dela seksualnog zlostavljanja ili iskorišćavanja deteta, iskorišćavanja dece za pornografiju i upoznavanja dece sa pornografijom.

(Kurir.rs/Banjaluka.net)

