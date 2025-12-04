Slušaj vest

Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine u četvrtak je oštro osudio „skandalozni govor mržnje“ i pozvao na krivično gonjenje ministra odbrane BiH Zukana Heleza, koji je juče uputio primitivne pretnje i uvrede poslanici Evropskog parlamenta Željani Zovko i članu Američke fondacije Heritidž, Maksu Primorcu.

Helez je juče prvo preko Fejsbuka povezao Željanu Zovko i Maksa Primorca sa „ustaškim genima“, a zatim je bio gost Hajat televizije u čijem je programu dvojicu zvaničnika izuzetno gnusno nazvao „ustaškim kopiladima“.

U vezi sa Zovkom, dodao je da je ona „poluretardirana“.

Njegov skandalozni govor usledio je nakon što je Primorac saslušan pred Odborom za Evropu Kongresa SAD. Tamo je rekao da su katolički Hrvati diskriminisani prema muslimanskim Bošnjacima i predložio je osnivanje hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini.

U saopštenju za javnost, HNS BiH ističe da su Helezove reči izazvale negodovanje i podele. Prema njihovim rečima, one nisu samo neprihvatljive sa političkog i ljudskog stanovišta, već se mogu smatrati i krivičnim delom. Svojim izjavama, Helez je podsticao nacionalnu, rasnu i versku mržnju, što je ozbiljno ugrozilo stabilnost Bosne i Hercegovine.

„HNS BiH apeluje na nadležne organe da bez odlaganja pokrenu krivični postupak protiv ministra Heleza, jer ovakvo ponašanje ne sme ostati nekažnjeno. Skandalozni postupci ministra odbrane pokazuju njegovu nesposobnost da obavlja funkciju koja zahteva odgovornost, smirenost i političku zrelost, a umesto toga, ministar Helez se spustio na nivo primitivnih pretnji i uvreda“, istakli su u saopštenju iz HNS BiH.