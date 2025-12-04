Slušaj vest

Predsedavajuća Saveta ministara Borjana Krišto upozorila je da izjave ministra odbrane Zukana Heleza na račun evropske poslanice Željane Zovko narušavaju međunarodni ugled BiH. Hrvatski narodni sabor (HNS) pozvao je nadležne da se, kako navode, Helezov „šokantan istup“ sankcioniše.

Helez je u medijima nazvao Zovko i analitičara „Heritage Foundationa“ Maksa Primorca „ustaškom kopiladi“, „zatrovanim fašizmom“ i optužio ih za „islamofobiju“ i pokušaje „prekrajanja BiH“. Za Zovko je rekao i da je „poluretardirana“, dok Primorca optužuje da u Vašingtonu lobira za podelu BiH.

Krišto je poručila da su takve izjave u suprotnosti sa standardima javne komunikacije i obavezom očuvanja integriteta institucija, jer narušavaju poverenje javnosti i međunarodni ugled zemlje.

HNS smatra da Helezova retorika predstavlja govor mržnje, političku nedoraslost i čak elemente krivičnog dela izazivanja nacionalne i verske netrpeljivosti. Navode da ministar, umesto očuvanja mira i saradnje sa partnerima, koristi primitivne uvrede usmerene prema pripadnicima hrvatskog naroda.

U saopštenju HNS-a ističe se da je porazno što, kako navode, međunarodni zvaničnici bolje razumeju ustavno uređenje i potrebe BiH od njenog ministra. Pozivaju domaće aktere da se okrenu evropskom putu i konstruktivnom dijalogu.