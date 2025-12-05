Slušaj vest

Pucnjava se dogodila danas u sarajevskom naselju Mihrivode, nedaleko od džamije, ubrzo nakon završetka džuma-namaza.

„Upotreba vatrenog oružja prijavljena je u 12:00 časova u ulici Vrbanjuša, Stari Grad. Jedna osoba je povređena i nalazi se na medicinskoj pomoći u KCUS-u. Obavešten je tužilac KTKS-a, a policijski službenici su na terenu“, rekla je za Klix.ba Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS.

Prema nezvaničnim informacijama, ranjen je Almer Inajetović, osoba odranije poznata policiji.

Policija vrši uviđaj na licu mesta, a više informacija biće poznato nakon završetka istrage.

(Kurir.rs/Klix/Foto:Ilustracija)

Ne propustiteBosna i HercegovinaOTVARANJE GRANIČNOG PRELAZA GRADIŠKA UGROŽENO: Trebalo bi da bude otvoren 10. decembra
x01 EPA Antonio Bat.jpg
Bosna i Hercegovina"JAOJ, JA MISLIO TO TI ĆERKA" NESVAKIDAŠNJE IZ BOSNE - NJOJ 32, NJEMU 62! A tasta mlađeg od sebe zove mali! Vremešni zet otkrio i otkud mu tako mlada žena VIDEO
Screenshot 2025-12-03 112947.jpg
Bosna i HercegovinaHEROJSKI! Pripadnici Gorske službe spasili vojnike BiH s vrha planine Čvrsnice (FOTO)
BiH evakuisanje
Bosna i HercegovinaUHAPŠEN MUŠKARAC IZ BANJALUKE! Osumnjičen je za silovanje!
0601shutterstock-1735850117.jpg