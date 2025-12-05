Slušaj vest

Velika drama odvijala se u popodnevnim satima, kada je svega nekoliko metara ispred džamije u ulici Starom Gradu ranjen Almer Inajetović.

Pucnjava se desila svega nekoliko minuta prije džuma namaza, dok su se ljudi okupljali da obave molitvu, pa je svemu svedočio veliki broj građana.

Inajetović je nakon pucnjave prebačen na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, a stepen povreda još nije poznat.

Kod džamije se nalazi veliki broj pripadnika policije.

- Upotreba vatrenog oružja je prijavljena u ulici Vrbanjuša u 12 sati. Jedna osoba je zadobila povrede i nalazi se na KCUS-u. Obavešten je tužilac KTKS, a policijski službenici su na terenu - rekla je ranije za portal "Avaza" portparolka Uprave policije MUP-a KS Mersiha Novalić.