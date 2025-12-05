Slušaj vest

Velika drama odvijala se u popodnevnim satima, kada je svega nekoliko metara ispred džamije u ulici Starom Gradu ranjen Almer Inajetović.

Pucnjava se desila svega nekoliko minuta prije džuma namaza, dok su se ljudi okupljali da obave molitvu, pa je svemu svedočio veliki broj građana.

Pucnjava u Sarajevu Foto: Youtube/Printscreen/Avaz TV

Inajetović je nakon pucnjave prebačen na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, a stepen povreda još nije poznat.

Kod džamije se nalazi veliki broj pripadnika policije.

- Upotreba vatrenog oružja je prijavljena u ulici Vrbanjuša u 12 sati. Jedna osoba je zadobila povrede i nalazi se na KCUS-u. Obavešten je tužilac KTKS, a policijski službenici su na terenu - rekla je ranije za portal "Avaza" portparolka Uprave policije MUP-a KS Mersiha Novalić.

Inajetović je od ranije poznat policiji, hapšen je zbog lihvarstva i iznude, a na njega je 2020. godine pucao Jasmin Hatić.

(Kurir.rs/avaz.ba)

Ne propustiteBosna i HercegovinaPUCNJAVA KOD DŽAMIJE U SARAJEVU NAKON MOLITVE: Povređen muškarac
profimedia-0986014816.jpg
Bosna i HercegovinaUŠETAO TOKOM MOLITVE S KAČKETOM, SVI U ŠOKU ZBOG ONOG ŠTO JE URADIO: Kamere uhvatile muškarca koji hara po džamijama u Sarajevu
kradja-patika.jpg
Bosna i HercegovinaDRSKA PLJAČKA NA GRBAVICI: Ušetao u džamiju u po bela dana i tri minuta obijao kutiju sa prilozima vernika! Kamera sve snimila!
collage.jpg
Bosna i HercegovinaLOPOV UKRAO DVA PARA PATIKA IZ DŽAMIJE: Dok su se drugi molili, on se prišunjao, ali nije računao na kamere
patike.jpg