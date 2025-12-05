PRVI SNIMCI NAKON PUCNJAVE ISPRED DŽAMIJE: Sve se odigralo naočigled prolaznika, ranjeni muškarac od ranije poznat policiji, hitno prebačen u bolnicu! (VIDEO)
Velika drama odvijala se u popodnevnim satima, kada je svega nekoliko metara ispred džamije u ulici Starom Gradu ranjen Almer Inajetović.
Pucnjava se desila svega nekoliko minuta prije džuma namaza, dok su se ljudi okupljali da obave molitvu, pa je svemu svedočio veliki broj građana.
Inajetović je nakon pucnjave prebačen na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, a stepen povreda još nije poznat.
Kod džamije se nalazi veliki broj pripadnika policije.
- Upotreba vatrenog oružja je prijavljena u ulici Vrbanjuša u 12 sati. Jedna osoba je zadobila povrede i nalazi se na KCUS-u. Obavešten je tužilac KTKS, a policijski službenici su na terenu - rekla je ranije za portal "Avaza" portparolka Uprave policije MUP-a KS Mersiha Novalić.
Inajetović je od ranije poznat policiji, hapšen je zbog lihvarstva i iznude, a na njega je 2020. godine pucao Jasmin Hatić.
(Kurir.rs/avaz.ba)