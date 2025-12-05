Slušaj vest

U naselju Floridsdorf u Beču ovih dana odvija se neobična scena. Naime, luksuzni Ferari 296 GTB, vredan oko 400.000 evra, bio je parkiran na privatnoj terasi stambenog kompleksa nedelju dana.

Vozilo je od tada uklonjeno, a cela akcija je snimljena na video snimku objavljenom u austrijskim medijima.

Prema pisanju lista „Hojte“, vlasnik vozila, 28-godišnji preduzetnik Amar Dezić, ima samo jedno parking mesto u svom novom stanu. Zato je prošle nedelje angažovao specijalni tim da podigne njegov Ferari u ekskluzivnoj verziji Aseto-Fjorano na prostranu terasu.

Međutim, neobična postavka nije dugo trajala. Nakon što su reagovali upravnik zgrade i građevinska inspekcija, naređeno je uklanjanje vozila zbog bezbednosnih rizika, propisa o požaru i problema sa garancijom za zgradu.

U petak oko podneva stiglo je specijalizovano vozilo za uklanjanje, a sportski automobil je pažljivo spušten sa terase. Radovi su trajali oko pola sata, a radnici su morali da izvode milimetarski precizne manevre kako bi sprečili oštećenje skupocene mašine.

Ferari je vraćen na ulicu bez incidenata, a troškove ove zahtevne operacije snosi vlasnik. Prema pisanju austrijskih medija, reč je o iznosu od nekoliko hiljada evra.