Državljanin BiH čiji su inicijali D. P. (66) uhapšen je u Budvi nakon što je utvrđeno da je vozio sa 4,4 promila alkohola u krvi
Bosna i Hercegovina
MUŠAKRAC (66) VOZIO SA 4,4 PROMILA ALKOHOLA: Uhapšen u Budvi
Slušaj vest
Državljanin BiH čiji su inicijali D. P. (66) uhapšen je u Budvi nakon što je utvrđeno da je vozio sa 4,4 promila alkohola u krvi i izrečena mu je zatvorska kazna od 40 dana, saopštio je budvanski Sud za prekršaje.
Njemu je izrečena i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom “B” kategorije u trajanju šest mjeseci.
Da je vozio pod dejstvom alkohola utvrđeno je tokom policijske kontrole, prenosi Srna.
(Kurir.rs/banjaluka.net)
Reaguj
Komentariši