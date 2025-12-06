Slušaj vest

Državljanin BiH čiji su inicijali D. P. (66) uhapšen je u Budvi nakon što je utvrđeno da je vozio sa 4,4 promila alkohola u krvi i izrečena mu je zatvorska kazna od 40 dana, saopštio je budvanski Sud za prekršaje.

Njemu je izrečena i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom “B” kategorije u trajanju šest mjeseci.

Da je vozio pod dejstvom alkohola utvrđeno je tokom policijske kontrole, prenosi Srna.

(Kurir.rs/banjaluka.net)

