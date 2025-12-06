horor
UŽAS U SARAJEVU: Vatrogasci izvukli telo muškarca iz vode, poznat uzrok smrti
Muškarac čije je telo danas pronađeno na izvoru sumporne vode na području opštine Ilidža preminuo je prirodnom smrću, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo.
Kako piše Srna iz MUP je ranije saopšteno da je oko 12.40 prijavljeno da se telo muškarca nalazi na izvoru sumporne vode na području opštine Ilidža.
Telo su iz vode izvukli vatrogasci.
Kurir Web/ Srna
