Slušaj vest

U večernjim satima na području Murgejta u centru Londona, zabeležen je incident u kojem je muškarac pokušao seksualno da napastvuje maloletnicu.

Dvojica maloletnih muških svedoka su se suprotstavila osumnjičenom, pri čemu je on pokušao da im zada udarac i krene za njima.

U tom trenutku je intervenisala treća osoba, Ivan Skoko (29) iz Ljubuškog, stručnjak za brazilsku džiju-džicu i trener samoodbrane. On je primenio zahvat rušenja i zadržao osumnjičenog do dolaska nadležnih službi, piše Dejli mejl.

Policijski službenici su priveli napasnika za kojeg se saznaje da je iz Pakistana. Ivan Skoko je, naime, pre nešto više od mesec dana spasio i ženu na jugu Londona.

Razbojnik je s nožem napao stariju ženu tražeći novac, a Skoko se tu zatekao, te nokautirao napadača, prenosi Večernji.ba.

Nekoliko trenutaka pre napada u Murgejtu osumnjičeni - koji je viđen kako viče na stranom jeziku - navodno je uhvatio svoju žrtvu za stražnjicu dok je putovala kući.

Dvojica tinejdžera hrabro su izazvala napadača, pre nego što je on pokušao da ih udari i krene za njima. Incident je brzo zaustavio Ivan. Osumnjičeni, koji je nosio crnu jaknu s kapuljačom, snimljen je kako pokušava da oslobodi ruke dok ga je hapsila policija Londona.

- Upravo sam završio trening u teretani u Murgejtu. Bio je seminar s našim glavnim trenerom. Išao sam prema stanici i video sam veliku gužvu. Video sam mlade ljude kako viču oko jednog muškarca. Odlučio sam da pričekam i vidim da li mogu da pomognem, a onda je napadač počeo da udara prema dvojici mladića. Kada sam to video, skinuo sam slušalice i pomislio: "Ajmo da ga srušimo" - rekao je Ivan.