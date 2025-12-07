Slušaj vest

Ivan Skoko (29) iz Hercegovine, majstor je brazilske džiju-džice i instruktor samoodbrane, poslednjih nedelja je postao planetarno poznat zahvaljujući svojim "herojskim delima", a danas su britanski mediji podelili njegov herojski čin u kom je "patosirao" navodnog pedofila koji je jednu devojčicu nepristojno dodirivao po telu.

Naime, kako je Kurir preneo, incident se dogodio u petak uveče, oko 21 sat u Londonu, gde Skoko živi. Prema navodima svedoka, muškarac je prišao grupi tinejdžera, a nakon što se jedna od devojčica požalila došlo je do komešanja. Napadač je potom zamahnuo prema dvojici mladića, dok su prolaznici počeli da dozivaju pomoć.

Tada je naišao Ivan Skoko, koji je završavao trening i prolazio prema stanici.

- Video sam da se nešto dešava. Mladi su vrištali, a devojčica je tvrdila da ju je muškarac uhvatio. Shvatio sam da situacija može da bude ozbiljna - ispričao je ranije Ivan.

Herojski poduhvati se samo nižu

Ivan Skoko je bio heroj na "ostrvu" i prošlog meseca. Kako je preneo "New York Post" on je imao bliski susret sa jednim džeparošem polovinom novembra. Skoko je sličnim potezom oborio navodnog lopova koristeći svoje veštine na železničkoj stanici Borough.

Snimak nastao posle incidenta prikazuje muškarca koji, ležeći na podu pod kolenom profesionalnog borca, govori: "Ne želim da te izbodem, brate".

Ko je Ivan Skoko?

Skoko je osvojio zlato u kategoriji ultra-teškaša na Britanskom otvorenom prvenstvu ranije ove godine.

Kaže da je reagovao kada je čuo "veoma glasan krik" jednog putnika u vozu.

- Pomislio sam da je neko izboden ili da se nešto dogodilo. Shvatio sam u deliću sekunde da je u pitanju pljačka, jer je jedna žena veoma čvrsto držala svoj telefon. Vidim takve pljačke svaki dan ispred teretane gde radim i znam da, ako ne reaguješ brzo, ti ljudi pobegnu. Pitao sam je veoma glasno i jasno ‘ko je to uradio?’ i ona je pokazala na čoveka na peronu. Otvorio sam vrata, skočio iz voza i za pet sekundi sam oborio tipa i rekao: ‘Ne miči se’ - kaže.

Skoko kaže da je muškarac pokušao da dohvati čekić iz džepa, ali ga je on oborio koristeći džudo tehniku.

Tada je izjavio da je imao najmanje deset bliskih susreta sa razbojnicima i nasilnicima i da je uspevao da izađe kao pobednik.